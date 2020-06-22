Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 68 рублей 99 копеек. В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 69 рублей 11 июня текущего года.

Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня

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