Финансы
ИзвестияКурс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 68 рублей 99 копеек. В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 69 рублей 11 июня текущего года.
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COVID-19 подхватили 68 человек. Суд Северной столицы зарегистрировал материалы на Покровскую больницу.
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Происшествия
Директора хабаровского лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где в 2019 году произошел пожар с гибелью детей, сообщили РИА Новости в суде.
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Армия и оружие
Спецназ России получит уникальные парашюты
Советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич рассказал, что это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края для того, чтобы подготовиться к атаке на земле, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:01
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
Здоровье
Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
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Сенаторы высказались против выхода США из Договора по открытому небу
Ряд американских сенаторов выступили против решения президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.
KM.ru вчера в 23:54
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Общество
В горбольнице №5 Челнов из 300 коек свободными остаются лишь 16
В горбольнице №5 был, там 300 коечный фонд, 284 - на сегодня заполнены.
Kazanfirst.ru вчера в 12:02
Общество
Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара
С пятницы столбики термометров вырастут не только в столице, но также в регионах западной половины европейской части страны.
Российская газета 00:55
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС вчера в 13:36
Футбол
Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".
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Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака
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Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется
Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК вчера в 07:42
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество
В Екатеринбург из Таджикистана спецбортом доставили более ста человек
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:02
Авто
Два кроссовера Haval ушли с российского рынка
Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Игромания.ру вчера в 18:39
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские специалисты из Университета Кюсю объявили о том, что что часть белка соевых бобов может повлияет на состояние памяти тех, кто страдает от болезни Альцгеймера и улучшить ее.
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Общество
Карта выхода России с карантина
Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Политика
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
ЦИК Белоруссии: Бабарико продолжает участвовать в выборах президента
В выборах президента Белоруссии продолжают участвовать семь человек после этапа сбора подписей.
Московский Комсомолец вчера в 04:10
Политика
Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости вчера в 08:12
Общество
ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия
ПФР отмечает, что россияне могут рассчитывать на выгодные услуги и предложения в фонде только до конца июня 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58