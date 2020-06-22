Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 68 рублей 99 копеек. В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 69 рублей 11 июня текущего года.
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Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Взгляд.рувчера в 13:04

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 руб. впервые с 11 июня

ТАССвчера в 12:54

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Финмаркетвчера в 12:31

Рубль вечером растет против доллара и снижается к евро

ПРАЙМвчера в 11:57

Рубль дешевеет на утренних торгах

Вести.Ruвчера в 04:08

Рубль снизился к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:25

Нефть дешевеет на утренних торгах в понедельник

Вечерняя Москвавчера в 01:48
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Вирус добрался до туроператоров

Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Здоровье

Дело о массовом заражении в Покровской больнице рассмотрят в суде

COVID-19 подхватили 68 человек. Суд Северной столицы зарегистрировал материалы на Покровскую больницу.
Neva.Today вчера в 12:45
Происшествия

Директора хабаровского лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где в 2019 году произошел пожар с гибелью детей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:40
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Армия и оружие

Спецназ России получит уникальные парашюты

Советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич рассказал, что это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края для того, чтобы подготовиться к атаке на земле, пишет РИА «Новости».
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
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Здоровье

Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00
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Шоу-бизнес

Жена Андрея Кириленко снялась обнаженной и удалила пост

Мария Лопатова, жена президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, снялась обнаженной и выложила фото в Instagram.
Lenta.ru 01:03
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Политика

Сенаторы высказались против выхода США из Договора по открытому небу

Ряд американских сенаторов выступили против решения президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.
KM.ru вчера в 23:54
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Общество

В горбольнице №5 Челнов из 300 коек свободными остаются лишь 16

В горбольнице №5 был, там 300 коечный фонд, 284 - на сегодня заполнены.
Kazanfirst.ru вчера в 12:02
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Общество

Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара

С пятницы столбики термометров вырастут не только в столице, но также в регионах западной половины европейской части страны.
Российская газета 00:55
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Происшествия

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС вчера в 13:36
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Футбол

Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 21:50
Здоровье

Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака

Северпост 20 июня в 14:37
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
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Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК вчера в 07:42
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

В Екатеринбург из Таджикистана спецбортом доставили более ста человек

Европейско-Азиатские новости вчера в 23:02
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Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Игры

Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

Игромания.ру вчера в 18:39
Наука

Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера

Японские специалисты из Университета Кюсю объявили о том, что что часть белка соевых бобов может повлияет на состояние памяти тех, кто страдает от болезни Альцгеймера и улучшить ее.
Live24 00:56
Общество

Карта выхода России с карантина

Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
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Политика

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru вчера в 20:19
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Политика

ЦИК Белоруссии: Бабарико продолжает участвовать в выборах президента

В выборах президента Белоруссии продолжают участвовать семь человек после этапа сбора подписей.
Московский Комсомолец вчера в 04:10
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Политика

Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости вчера в 08:12
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Общество

ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия

ПФР отмечает, что россияне могут рассчитывать на выгодные услуги и предложения в фонде только до конца июня 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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