Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГлава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

К августу 1998-го в резервах Центрального банка было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов. Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире: 477,2 миллиарда долларов.
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Россияне опасаются повторения «черного августа» 1998 года

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Ждать ли повторения «черного» августа в 2020 году?

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Аналитики оценили риски повторения «черного августа» для рубля

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Глава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

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В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём

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Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

РИА Новости01:00
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Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
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Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Происшествия

Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест

Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
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Культура

«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия

Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о финансировании Майдана посольством Литвы

Ранее экс-депутат, который был в период «майдановских» митингов соратником Петра Порошенко, рассказал, для чего был совершен захват власти.
ФАН 08:03
Здоровье

105 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:34
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Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Телевизор с поддержкой 8K обойдется покупателю минимум в 699 000 рублей.
Evo-rus.com 06:27
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Культура

На фестивале «Музыка на воде» псковичей ждут три концерта

В рамках фестиваля «Музыка на воде» жителей и гостей регионального центра ждут три концентра.
Московский Комсомолец Псков 07:22
Общество

СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей

Закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что около 1 тыс. детей, рожденных в России суррогатными матерями, не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран.
РБК 06:11
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Общество

Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
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Фигурное катание

Илья Авербух: «Думаю, до 1 января этапов „Гран-при“ не будет»

Если трезво смотреть на ситуацию и анализировать цифры и события вокруг пандемии, думаю, точно до 1 января этапов «Гран-при» не будет.
Спорт-Экспресс 08:25
Армия и оружие

Турция объявила о передаче США технологий российских С-400

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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
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Футбол

Подпалый утвержден в качестве главного тренера тульского ФК «Арсенал»

Сергей Подпалый начнет следующий сезон в должности главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал".
ТАСС Спорт 07:13
Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
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Политика

Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео

В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.
Рамблер 08:10
Здоровье

Российский врач перечислил первые симптомы рака

Российский врач и руководитель Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
Ferra 05:36
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
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