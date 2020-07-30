К августу 1998-го в резервах Центрального банка было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов. Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире: 477,2 миллиарда долларов.

с чего всё началось

Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.

Глава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

Политика Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии. 7

Происшествия Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела. 1K

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2". 139

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 21

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K

Происшествия Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.

Политика Экс-депутат Рады заявил о финансировании Майдана посольством Литвы Ранее экс-депутат, который был в период «майдановских» митингов соратником Петра Порошенко, рассказал, для чего был совершен захват власти.

Здоровье 105 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 827

Культура На фестивале «Музыка на воде» псковичей ждут три концерта В рамках фестиваля «Музыка на воде» жителей и гостей регионального центра ждут три концентра.

Фигурное катание Илья Авербух: «Думаю, до 1 января этапов „Гран-при“ не будет» Если трезво смотреть на ситуацию и анализировать цифры и события вокруг пандемии, думаю, точно до 1 января этапов «Гран-при» не будет.

Футбол Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак» Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак». 5

Футбол Подпалый утвержден в качестве главного тренера тульского ФК «Арсенал» Сергей Подпалый начнет следующий сезон в должности главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал".

Политика Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.