Финансы
РИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru вчера в 13:53
Культура
Определены популярные новые сериалы в России
Самым популярным в России за первую половину 2020 года стал сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной.
Lenta.ru 00:43
Технологии
Киберэксперты из США пожаловались на граждан, носящих маски
Трудности система испытала при распознавании лиц, носящих черные маски.
Live24 01:21
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Политика
Богодухов назвал недоразумением задержание россиян в Белоруссии
Задержанные под Минском россияне, которых приписывают к ЧВК "Вагнера", не имели никакого интереса в дестабилизации ситуации в Белоруссии, уверен член Комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов.
Экономика сегодня вчера в 12:10
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Кино
В сеть «утёк» трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Нью-Йорк, США, 29 июля 2020, 16:01 — REGNUM В сети раньше времени появился официальный трейлер второго сезона «Пацанов».
REGNUM вчера в 09:01
Политика
Сенатор-демократ назвал подарком для РФ вывод войск США из Германии
Решение администрации Соединенных Штатов о выводе войск из Германии ослабит усилия по борьбе с «агрессией России в Европе».
Известия вчера в 21:07
Наука
Количество осадков повлияло на таяние вечной мерзлоты на Аляске
Авторы исследования говорят, с 2015 года на Аляске выпало самое большое количество осадок за 100 лет.
Актуальные Новости вчера в 01:39
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Музыка
«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru вчера в 11:42
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Если на гаджет с микрофоном попадет вредоносная программа, то устройство сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы злоумышленников, заявил в беседе с агентством «Прайм» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.
Live24 01:01
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ Финляндии
Финское оборонное ведомство утверждает, что два Су-27 нарушили воздушное пространство Суоми, пролетая над Финским заливом в районе Хельсинки.
Мойка78 28 июля в 19:12
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Слова Мещерякова приводит «Чемпионат». 7 августа московский клуб сыграет с чемпионом России за Суперкубок страны.
ProstoProSport вчера в 15:06
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
Evo-rus.com 27 июля в 02:35
Политика
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:58
Футбол
Санчо хочет перейти в «Ливерпуль» вместо «Манчестер Юнайтед»
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет перейти в «Ливерпуль» вместо «Манчестер Юнайтед».
Советский спорт вчера в 12:22
Культура
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Россия – Культура 27 июля в 05:16