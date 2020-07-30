Финансы
РИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
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Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
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Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
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В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
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После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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Сергей Семак: «В РПЛ пять команд играют в атаку, остальные используют преимущество игры вторым номером»
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Интерфакс 28 июля в 06:29
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
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В Хакасии коронавирус выявили ещё у 16 человек
Абакан, 30 июля 2020, 07:12 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2818 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 16 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
REGNUM 00:12
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости вчера в 13:13
Политика
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия вчера в 17:54
Игры
Ведьма по имени Ольга: в Сети появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village
Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями о недавнем закрытом тестировании Resident Evil Village.
3DNews 27 июля в 05:26
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
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РИА Новости вчера в 19:08
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Общество
Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru вчера в 14:24
Происшествия
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REGNUM вчера в 12:00
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Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в японской префектуре Фукусима выросло до 17, сообщил телеканал NHK.
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Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Футбол
Футболист «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру в 31 год
Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года.
RT на русском вчера в 14:44
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport вчера в 15:23
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Ученые предложили как найти кротовую нору
Ученые в своем теоретическом подходе представили черную дыру, чья масса в пять раз больше массы Солнца, и которая вращается вокруг кротовой норы, на расстоянии в 1,6 миллиардах световых лет от Земли.
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Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03