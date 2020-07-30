Финансы
РИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Политика
ЦИК Белоруссии созвал срочную встречу кандидатов в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии вызвали на срочную встречу с главой ЦИК Лидией Ермошиной.
Компания 01:28
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БелТА.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Путин: Число заражений коронавирусом в России снижается
Число заболевших в России коронавирусом снижается.
МонаВиста вчера в 07:19
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 02:20
Армия и оружие
Ракета «Буревестник» сделает РФ лидером в освоении космоса
«Буревестник» представляет собой межконтинентальную ракету, тестирование которой впервые обсуждалось в марте 2018-го.
Актуальные Новости вчера в 09:25
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 27 июля в 04:52
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 28 июля в 04:34
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Здоровье
В постановление Главного санитарного врача Прикамья внесены изменения
Внесены изменения в постановление Главного санитарного врача Пермского края.
Business Class (Пермь) вчера в 22:30
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.
Известия 01:00
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Происшествия
СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 02:17
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
Наука
Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа
Ученые обнаружили место, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа. Источник находится в 25 км от памятника.
Актуальные Новости 02:08
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Если испытания пройдут хорошо, то построят второй реактор и отправят его на Луну.
Vevby.ru 00:57
Культура
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Россия – Культура 27 июля в 05:16
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото
Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram
Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Общество
Диетолог раскрыл вкусный секрет кавказского долголетия
По мнению врача-диетолога Андрея Бобровского, шашлык является основой кавказского долголетия.
ToDay News Ufa 00:42
Гаджеты
Qualcomm прямо намекает на задержку iPhone 12
Вряд ли осенью должен выйти какой-то другой флагман, отсрочка которого столь сильно повлияла бы на финансовые результаты Qualcomm В линейке iPhone 12 ожидается появление четырех моделей с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
iXBT.com 00:33