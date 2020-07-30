Финансы
РИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.РИА Новостивчера в 01:00
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Происшествия
На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха
РИА Новости вчера в 23:44
Путешествия
Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье
В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. рублей на август
Возможность продления единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей в августе прокомментировали в Пенсионном фонде, а также в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 22:45
Футбол
Ибрагимович решил остаться в «Милане»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 38-летний нападающий сообщил руководству о готовности продлить трудовой контракт.
Советский спорт 01:34
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Политика
Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путина.
Ведомости 00:36
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ вчера в 17:26
Здоровье
В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом
Ранее о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией заявляли в Санкт-Петербурге, Владимире и Бурятии, однако позже эта информация не подтверждалась.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Футбол
«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства
"Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления "горожан" Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.
Soccer.ru вчера в 15:44
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM вчера в 06:41
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.
ТАСС 00:59
Транспорт
На Сахалине перешили последнее «узкое место» на железной дороге
Масштабная программа перешивки колеи на Сахалине стартовала в 2003 году, в 2018 из-за износа подвижного состава, пригодного для движения по узкой колее, и озвученных Владимиром Путиным планов по "реанимации" проекта моста с Сахалина на материк ее темп был серьезно ускорен.
Сахалин.Инфо 01:33
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Гаджеты
Nvidia не разочарует. GeForce RTX 3090 на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Для сравнения, усредненный результат обычной (не разогнанной) GeForce RTX 2080 Ti – около 6500 баллов.
iXBT.com 01:24
Здоровье
Популярное в России блюдо названо опасным для сосудов и сердца
Вредный холестерин забивает артерии бляшками, из-за чего сердце начинает работать активнее, чтобы прокачать кровь по узким сосудам.
Что происходит вчера в 16:26
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН вчера в 17:44