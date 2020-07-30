Финансы
РИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.РИА Новостивчера в 01:00
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Экономика
Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию
Ранее, 27 июля, цена золота на американской товарной бирже Comex приблизилась к историческому максимуму, превысив $1,9 тыс. за унцию впервые с 2011 года.
Известия 04:42
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала
Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru вчера в 03:59
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК вчера в 14:03
Финансы
Снижение «Магнитом» капзатрат поддержит выплату дивидендов
EBITDA превысила консенсус на 6,2% на фоне хорошей динамики валовой прибыли и снижения SG &A-расходов.
Finam.Ru 04:30
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Здоровье
Врач перечислил признаки рака на ранней стадии
Распознать онкологию на ранней стадии и увеличить шансы победить болезнь может помочь более внимательное отношение к организму.
Live24 01:11
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Происшествия
Задержан мужчина, устроивший стрельбу на МКАД
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на Московской кольцевой автомобильной дороге, об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба МВД России.
Вести.Ru 03:39
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Технологии
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo
В 2018 года Россия и Китай подписали договор об использовании в мирных целях спутниковых систем Beidou и ГЛОНАСС.
Газета.Ru 03:05
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Общество
В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима
"Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей", - приводятся слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
Газета.Ru 01:15
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Общество
PayPal прекратила переводы пользователей внутри России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекратила переводы пользователей внутри России, сообщается на сайте компании.
ТАСС 02:49
Религия
Путин поздравил мусульман в России с праздником Курбан-байрам
Лидер Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех мусульман в государстве с исламским праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
Политическая Экспертиза 02:13
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru вчера в 14:25
Футбол
«Спартак» поборется с «Марселем» и «Аугсбургом» за защитника «Страсбурга»
Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы "Марсель" и "Аугсбург".
Газета.Ru 04:22
Армия и оружие
Минобороны РФ обсуждает покупку крупной партии вертолетов для спецназа
Министерство обороны России проявляет интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций.
Российская газета 03:42
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой
На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
Баскетбол
«Лейкерс» победил «Клипперс» в первом матче после рестарта НБА
Две команды из Лос-Анджелеса — "Лейкерс" и "Клипперс" — провели первый матч НБА после остановки из-за пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 03:14