Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля

ФАН06:20

Россияне опасаются повторения «черного августа» 1998 года

ФедералПресс03:16

Ждать ли повторения «черного» августа в 2020 году?

ГЛАС.RU03:46

Аналитики оценили риски повторения «черного августа» для рубля

АБН03:25

Оценена вероятность нового «черного августа»

Рамблер04:08

В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём

News.ru01:57

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

РИА Новости01:00
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Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

РБК 12:42
8
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Авто

Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар

Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse.
Тарантас Ньюс 01:47
1
Политика

Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
1,6K
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s. Его уже окрестили улучшенной версией модели M30s.
Деловое.ТВ 08:39
4
Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
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Происшествия

Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера

Теща погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта не участвовала в расчленении музыканта.
Российская газета 09:02
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Футбол

Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
1
Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
444
Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости 15:42
105
Космос

В США начата разработка новых военных метеорологических спутников

Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 14:21
Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
1,7K
Происшествия

Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB

В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB.
РБК 15:59
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
6
Здоровье

Первая собака, заболевшая коронавирусом в США, умерла

В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране.
Аргументы недели 16:01
Политика

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

В заявлении участвует также компания PST (PGNiG Supply & Trading) — немецкая "дочка" PGNiG.
РИА Новости 14:54
4
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналистов аргентинской газеты Clarin впечатлило видео, опубликованное Минобороны РФ после учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ, передает ИноСМИ.
Инфорос 01:31
215
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
96
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
353
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Политика

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Культура

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости 10:34
2
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго.
Passion.ru 14:29
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Происшествия

Поезд сбил двух мужчин на юго-востоке Москвы

Поезд сбил двух мужчин в районе станции Новопролетарская на юго-востоке Москвы, один из них погиб.
RT на русском 15:52
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