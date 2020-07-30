Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Оценена вероятность нового «черного августа»

Рамблер04:08

Ждать ли повторения «черного» августа в 2020 году?

ГЛАС.RU03:46

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

РИА Новости01:00

Россияне опасаются повторения «черного августа» 1998 года

ФедералПресс03:16

Аналитики оценили вероятность «черного августа» для рубля

Экономика сегодня02:20

В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём

News.ru01:57

Аналитики оценили риски повторения «черного августа» для рубля

АБН03:25
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Космос

Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути

Научная Россия 04:19
Здоровье

Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца

Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
27
Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
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Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Гаджеты

В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi

Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.
Ferra 12:46
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Экономика

Конкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой

Как сообщает ТАСС, компания, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», рассматривает возможность покупки российского подразделения международной компании экспресс-доставки Dostavista.
Lenta.ru 12:48
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
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Общество

Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм

Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
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Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС вчера в 10:37
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Здоровье

В Северной Осетии для граждан старше 65 лет будут привлекать частные медучреждения

Руководитель Проектного офиса Ирма Туаева подробно проинформировала коллег о возможности участия Северной Осетии в новой федеральной программе вовлечения частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг для лиц старше 65 лет.
15-й Регион (Северная Осетия) 11:52
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
379
Армия и оружие

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
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Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
1
Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
6
Автоспорт

Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне

В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.
Motorsport.com Россия 10:19
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»

В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
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Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
1
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
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