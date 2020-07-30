Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.

с чего всё началось

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 65

Политика Трамп предложил перенести выборы президента США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны. 353

Гаджеты В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Экономика Конкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой Как сообщает ТАСС, компания, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», рассматривает возможность покупки российского подразделения международной компании экспресс-доставки Dostavista.

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 52

Общество Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена. 339

Футбол Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Политика Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили «Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Здоровье В Северной Осетии для граждан старше 65 лет будут привлекать частные медучреждения Руководитель Проектного офиса Ирма Туаева подробно проинформировала коллег о возможности участия Северной Осетии в новой федеральной программе вовлечения частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг для лиц старше 65 лет.

Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 1

Общество Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. 6

Автоспорт Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа. 18