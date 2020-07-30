с чего всё началось

По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1,1K

Здоровье Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.

Экономика «Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ» Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.

Экономика Налоговая отсудила у «Курилгео» полмиллиарда Компания "Курилгео", занятая добычей золота на острове Урупе, не сумела доказать в судах отсутствие махинаций с налогами более чем на полмиллиарда рублей.

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 123

Происшествия Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей. 29

Общество PayPal официально прекратил внутренние переводы в России С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.

Политика МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 644

Футбол «Сочи» разорвал контракт с Лагатором Договор игрока с клубом разорван по обоюдному согласию сторон. За два сезона Лагатор провел в составе сочинцев 47 матчей.

Политика Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны. 373

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 78

Политика Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.

Шоу-бизнес 44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.

Здоровье В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом. 13

Армия и оружие НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении. 49

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. 769