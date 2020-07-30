Финансы
Невские НовостиЭксперт допустил возможность девальвации рубля
По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.
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с чего всё началось
Денежная единица РФ ослабела из-за снижения рублевой ставки и выхода нерезидентов из российских активов на фоне продолжающихся санкций США, передает РИА Новости.Политика Сегодня05:39
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Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Здоровье
Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген
Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.
ПРАЙМ 19:05
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Экономика
Налоговая отсудила у «Курилгео» полмиллиарда
Компания "Курилгео", занятая добычей золота на острове Урупе, не сумела доказать в судах отсутствие махинаций с налогами более чем на полмиллиарда рублей.
Сахалин.Инфо 17:47
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей.
Общественная служба новостей 28 июля в 14:45
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 18:39
Футбол
«Сочи» разорвал контракт с Лагатором
Договор игрока с клубом разорван по обоюдному согласию сторон. За два сезона Лагатор провел в составе сочинцев 47 матчей.
Sport24.ru 16:12
Кино
Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года
NewInform 09:50
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 18:17
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН 17:44
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Шоу-бизнес
44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике
Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ вчера в 19:48
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
Здоровье
В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом
В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом.
Городской репортер 10:51
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru 18:09
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25