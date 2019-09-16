Финансы
ТВ ЦентрСтремительно дорожающая нефть обвалила доллар и евро
Как и прогнозировали аналитики, цена на нефть стремительно взлетела. На Лондонской бирже в первые секунды после открытия баррель марки Brent стоил уже почти 72 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Экономика
В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:26
Политика
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Российская газета 06:03
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Интернет
Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках
Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть.
ИКС вчера в 03:39
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Армия и оружие
Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» в ходе маневров в Тихом океане произвел успешный выстрел крылатой ракетой по мишени, имитировавшей вражеское судно, рассказал прессе глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня 15 сентября в 20:25
Авто
Попытка Renault продавать кроссоверы Arkana через интернет провалилась
Во время летней премьеры купе-кроссовера Renault Arkana, компания первой среди автопроизводителей в России запустила сервис продажи автомобилей через интернет.
Журнал Авто.ру 06:47
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Армия и оружие
Нарышкин предупредил о военной угрозе после атаки на Saudi Aramco
«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю все-таки на мирное разрешение», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о военной угрозе после нападения дронов (цитата по ТАСС).
РБК 06:49
Общество
«Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального
Интерфакс вчера в 23:52
Происшествия
СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
REGNUM 04:05
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Авто
Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка
Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Sputnik.
Вести.Ru 04:57
Футбол
300 болельщиков поддержат «Зенит» на матче с «Лионом»
«Зенит» на матче поддержат не более 300 болельщиков. Ломбертс поддержит «Зенит» с трибуны стадиона, — сообщили в клубе.
Матч ТВ 05:44
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52