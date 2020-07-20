Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.

Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

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