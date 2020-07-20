Финансы
ИнтерфаксРубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
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Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Футбол
ФК «Уфа» продаст до четырех футболистов из-за выхода за рамки бюджета
Футбольный клуб "Уфа" до конца года продаст до четырех своих игроков, заявил ТАСС председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.
ProUfu.ru 10:04
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
ToDay News Ufa 09:12
Общество
Аваков сообщил о переговорах с захватившим заложников в Луцке
Сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на связь с мужчиной, захватившим в заложники пассажиров автобуса в Луцке.
РБК 10:17
Общество
Фургал получил в СИЗО телеграмму от Жириновского
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Ведомости 09:37
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Экономика
Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
РБК 07:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
РИА Новости 07:08
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов отказался от зарплаты в 1 млн рублей
Звезда сериала «Сваты» актёр Фёдор Добронравов отказался от зарплаты в 1 млн рублей, которую ему предлагал Театр сатиры.
Секрет фирмы 09:35
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Экономика
Кубань направит почти 16 млрд рублей на создание инфраструктуры для инвестпроектов
Власти Краснодарского края до 2024 года предоставят 15,9 млрд рублей субсидий инвесторам, которые реализуют проекты по созданию объектов сопутствующей инфраструктуры.
ТАСС 10:28
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей
Под отзыв попали 1 тысяч 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, выпущенных в 2018-2020 годах.
Evo-rus.com 09:46
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Футбол
«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Футбол
Сульшер оценил игру Де Хеа в матче Кубка Англии против «Челси»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил игру вратаря команды Давида Де Хеа в матче 1/2 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает 101 Great Goals.
Газета.Ru 19 июля в 17:08
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Футбол
«Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым
Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.
Metaratings 06:14
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции
Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Газета.Ru 10:20
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Путешествия
Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха
Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27