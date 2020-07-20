Финансы
ИнтерфаксРубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Космос
Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ.
ТАСС 08:17
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news вчера в 13:38
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус
Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
Происшествия
СК РФ объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье
Москва, 21 июля 2020, 17:01 — REGNUM Дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье объединены.
REGNUM 10:01
Футбол
Скоулз: «Без Де Хеа МЮ не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние 6 лет»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз уверен, что голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа является ключевым игроком команды, несмотря на свою неудачную игру в последних матчах.У него не лучшие времена.
Soccer.ru 07:11
Общество
В Греции двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы
В Греции двум российским морякам вынесли приговор за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми, сообщил президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Взгляд.ру 10:14
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах
Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru вчера в 11:45
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля
Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
РИА Новости 09:39
Футбол
«Зенит» предложил за защитника «Ливерпуля» Деяна Доврена 9 млн фунтов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:36
Политика
Как Михаил Дегтярев вступил в Хабаровск
Как Михаил Дегтярев вступил в Хабаровск Назначенный накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сегодня прибыл в столицу региона и был представлен краевым министрам и руководителям фракций законодательной думы.
Коммерсантъ 09:57
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Исмаилова состоится 24 июля без зрителей
На бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не пустят зрителей.
Москва 24 10:09
Игры
Разработчики начали производство второй части Final Fantasy VII Remake
Разработчики Final Fantasy VII Remake подчеркнули, что изучают отзывы игроков на первую часть, чтобы улучшить свою игру.
ИА Красная Весна 10:10
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
Вирусолог объяснил происхождение сыпи при коронавирусе
Lenta.ru 18 июля в 11:50
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27