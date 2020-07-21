Финансы
ИнтерфаксРубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Космос
Астрономы впервые зафиксировали мерцание черной дыры
Впервые в истории ученым удалось обнаружить исчезновение, а затем появление короны черной дыры в режиме реального времени.
TV BRICS 12:11
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Армия и оружие
ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия 16:27
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Политика
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и машин семьям шехидов и инвалидам войны
Вестник Кавказа 07:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Космос
Curiosity обнаружил камень с цветными вкраплениям на Марсе
Возможность существования древней жизни на Марсе была предметом интенсивного изучения, и марсоходы работали над исследованием этого вопроса в течение десятилетий.
Популярная механика вчера в 04:53
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
Авто
В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов.
Тарантас Ньюс 14:37
Космос
Астрономы отобразили магнитное поле спиральной галактики похожей на нашу
Используя массив радиотелескопов «Very Large Array», астрономы создали карту линий магнитного поля, которые «вырываются» из спиральной галактики NGC 4217, проживающей на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Большая Медведица.
Ин-спейс.ру 14:54
Экономика
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
В подписи к снимкам Навка заявляет, что очень любит музыку и танцы, ведь они сопровождают ее на протяжении всей ее жизни.
Территория новостей вчера в 08:01
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17