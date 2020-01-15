Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль умеренно снижается к доллару и евро

Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:18

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.рувчера в 02:13

Коррекция вниз повышает привлекательность рубля

ПРАЙМвчера в 12:16

Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Интерфакс16 января в 11:25

Курс доллара вырос до 61,42 рубля

ТАСС16 января в 02:05

Рубль второй день подряд незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru15 января в 02:10
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Готовил изменение всей системы: о планах Медведева

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Политика

В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
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Георгий Кутоян обнаружен застреленным

В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Вести.Ru вчера в 06:37
Космос

На Луне могут найти жизнь

Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

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РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Добавим, снежный шторм синоптики прогнозируют и завтра.
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Джикия пропустил тренировку «Спартака» из-за отравления

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В Лас-Вегасе после официальной процедуры взвешивания перед боем на турнире UFC 246 ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели финальную дуэль взглядов, а также пожали друг другу руки.
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Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс".
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Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

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Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
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Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

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Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
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Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
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Установлена единственная причина гибели динозавров

К исчезновению динозавров привело падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность, выяснили ученые из Йельского университета в США.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
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Умер самый маленький человек в мире

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Медведев назвал смену правительства естественной ситуацией

Новый премьер Михаил Мишустин встретился с Медведевым в пятницу в Доме правительства и с ушедшим в отставку кабмином.
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Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
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Политика

Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
РБК вчера в 15:20
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Футбол

Пеп Гвардиола: «Если „Сити“ не уволит, то я точно останусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.
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Футбол

Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»

Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
РИА Новости вчера в 17:39
Происшествия

Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах

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Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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В Мексике нашли тела десяти убитых музыкантов в грузовике

Полиция обнаружила обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в грузовике в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
RT на русском 02:44
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