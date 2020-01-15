Финансы
ИнтерфаксРубль умеренно снижается к доллару и евро
Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Политика
Готовил изменение всей системы: о планах Медведева
Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства на фоне изменений, которые в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил внести в Конституцию президент России Владимир Путин.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Экономика
Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году
Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
Политика
В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
Происшествия
Георгий Кутоян обнаружен застреленным
В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Космос
На Луне могут найти жизнь
Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Общество
В Алтайском крае перекрыты дороги
Добавим, снежный шторм синоптики прогнозируют и завтра.
Футбол
Джикия пропустил тренировку «Спартака» из-за отравления
Единоборства
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246
В Лас-Вегасе после официальной процедуры взвешивания перед боем на турнире UFC 246 ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели финальную дуэль взглядов, а также пожали друг другу руки.
Хоккей
Кучеров оформил дубль в матче против «Виннипега»
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс".
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Религия
Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Наука
Установлена единственная причина гибели динозавров
К исчезновению динозавров привело падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность, выяснили ученые из Йельского университета в США.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной ситуацией
Новый премьер Михаил Мишустин встретился с Медведевым в пятницу в Доме правительства и с ушедшим в отставку кабмином.
Экономика
Россия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Футбол
Пеп Гвардиола: «Если „Сити“ не уволит, то я точно останусь»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.
Футбол
Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
Происшествия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
В Мексике нашли тела десяти убитых музыкантов в грузовике
Полиция обнаружила обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в грузовике в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.