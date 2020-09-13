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Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

В связи с сентябрьской ситуацией на валютном рынке, характеризующейся не самыми оптимистичными процессами в поведении курса рубля шеф-аналитик ТелеТрейда Петр Пушкарев сделал для «Российской газеты» ряд прогнозов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Газета.Ruвчера в 12:25
Народные новости

Экономист дал прогноз по курсу рубля на осень

Народные новостивчера в 10:04
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газетавчера в 23:00
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Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live24вчера в 03:45
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ruвчера в 02:22
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Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистанвчера в 00:59
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компаниявчера в 08:30

Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя
ТАСС02:18
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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Фракция «ЕР» в новосибирском заксобрании сократилась

После обработки 99,6% бюллетеней по партийному списку, «Единая Россия» получает в заксобрании 44 мандата (27 по спискам, хотя в прошлом созыве у партии было 49 депутатов), КПРФ — 14 мандатов, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 2, «Родина» — 2, «Партия пенсионеров России» — 2. Три мандата достались самовыдвиженцам.
Тайга.инфо02:10

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
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