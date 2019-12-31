Финансы

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
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