Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

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