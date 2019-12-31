Финансы

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:00

Финансисты сделали прогноз на курс доллара в 2020 году

News.ru05:47

Курс доллара в 2020 году может составить 70 рублей

REGNUM18:10

Как могут измениться курсы рубля, доллара и евро в новом году

Политическая Экспертиза06:35

Рубль может укрепиться в 2020 году

Радио Комсомольская правда05:00

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Sputnik Абхазия00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:01, Ашберн
Политика

США ввели санкции против военного министра Кубы

Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
РБК 17:52
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

РИА Новости 19:05
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
РБК 22:09
Киберспорт

Винс Зампелла возглавил DICE LA — студию переименуют и она займётся своей игрой

EA объявила о перестановках внутри компании: основатель и руководитель Respawn Винс Зампелла теперь возглавил и DICE LA — студию-поддержки шведской DICE.
Игромания.ру 20:03
Политика

Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию

ANNA-News 10:43
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости 18:17
Общество

Кадры из космоса показали масштабность пожаров в Австралии

Неконтролируемые лесные пожары в Австралии настолько масштабны, что на снимках со спутника видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, застилающий территорию Новой Зеландии.
Life.ru 22:08
Общество

Большинству переданных Киеву пленных оказалось некуда идти

Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие

Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание F-35

Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью 1,926 млрд долларов на техобслуживание и логистическую поддержку истребителей.
RuNews24.ru 00:08
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском 04:17
Энергетика

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
РБК 14:05
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Известия 13:17
Общество

Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы

1 января в России истек срок "водной амнистии".
Pravda.Ru 01:28
Здоровье

Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни

Российская газета 21:16
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Футбол

«Ювентус» объявил о переходе Кулушевски

Евро-футбол.ру 15:56
Гаджеты

Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%

Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
iXBT.com 05:02
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Происшествия

Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
РИА Новости 15:50
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Авто

Jaguar Land Rover купил тюнинг-ателье Bowler

Jaguar Land Rover накануне купил это тюнинг-ателье.
CarsWeek.ru вчера в 09:00
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Гаджеты

CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13

3DNews 09:00
Армия и оружие

Новая боевая техника начала поступать в ВДВ

В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
RT на русском 22:39
Авто

Если ли смысл сейчас устанавливать на автомобиль газ?

Автомобильные эксперты рассказали, стоит ли российским водителям устанавливать на свои машины газовое оборудование.
Car.ru 31.12.19 в 04:20
Политика

В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Газета.Ru 11:58
Здоровье

Выплаты врачам на Дальнем Востоке и в Арктике вырастут в 2020 году

Дополнительные выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут действовать в 2020 году для привлечения специалистов в отдаленные и труднодоступные регионы.
Взгляд.ру 12:07
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное