Финансы
Sputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году
Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Политика
США ввели санкции против военного министра Кубы
Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Киберспорт
Винс Зампелла возглавил DICE LA — студию переименуют и она займётся своей игрой
EA объявила о перестановках внутри компании: основатель и руководитель Respawn Винс Зампелла теперь возглавил и DICE LA — студию-поддержки шведской DICE.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Общество
Кадры из космоса показали масштабность пожаров в Австралии
Неконтролируемые лесные пожары в Австралии настолько масштабны, что на снимках со спутника видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, застилающий территорию Новой Зеландии.
Общество
Большинству переданных Киеву пленных оказалось некуда идти
Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.
Армия и оружие
Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание F-35
Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью 1,926 млрд долларов на техобслуживание и логистическую поддержку истребителей.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Энергетика
Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Общество
Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы
1 января в России истек срок "водной амнистии".
Здоровье
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Кулушевски
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Авто
Jaguar Land Rover купил тюнинг-ателье Bowler
Jaguar Land Rover накануне купил это тюнинг-ателье.
Гаджеты
CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Авто
Если ли смысл сейчас устанавливать на автомобиль газ?
Автомобильные эксперты рассказали, стоит ли российским водителям устанавливать на свои машины газовое оборудование.
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Здоровье
Выплаты врачам на Дальнем Востоке и в Арктике вырастут в 2020 году
Дополнительные выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут действовать в 2020 году для привлечения специалистов в отдаленные и труднодоступные регионы.
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.