Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Музыка
Шнуров пошутил над проигрышем своего подопечного на шоу «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте «Голос» Антоном Токаревым, который проиграл певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Кино
Хотите как на Сенатской?
Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Футбол
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Армия и оружие
Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М
Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота.
Политика
Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть
Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.