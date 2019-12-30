Финансы

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
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Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

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Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
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