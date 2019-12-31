Финансы
Sputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году
Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Финансы
Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
Путешествия
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Происшествия
Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой
Несколько компаний, базирующихся в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, получили за последние несколько дней посылки со взрывчаткой.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
Авто
Турция запускает производство собственного электромобиля
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Гаджеты
Новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на живых фото
Только вчера китайская компания Xiaomi представила модель своих умных часов, которая получила название Watch Color.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Здоровье
Пекин разрешил продажи китайской вакцины против ВПЧ
Власти Китая одобрили продажи вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) собственного производства — Cecolin.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.
Экономика
Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году
Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
На месте пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани найдено тело одного погибшего, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Армия и оружие
Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Происшествия
Причиной пожара в немецком зоопарке стали «китайские фонарики»
Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали "китайские фонарики", которые запустили три местных жительницы, сообщили на брифинге представители полиции города.