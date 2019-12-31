Финансы

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:00

Финансисты сделали прогноз на курс доллара в 2020 году

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Как могут измениться курсы рубля, доллара и евро в новом году

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Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Sputnik Абхазия00:55

Рубль может укрепиться в 2020 году

Радио Комсомольская правда05:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
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Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой

Несколько компаний, базирующихся в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, получили за последние несколько дней посылки со взрывчаткой.
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В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию

Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
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Новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на живых фото

Только вчера китайская компания Xiaomi представила модель своих умных часов, которая получила название Watch Color.
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4

S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
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Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
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Власти Китая одобрили продажи вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) собственного производства — Cecolin.
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Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

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Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
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Причиной пожара в немецком зоопарке стали «китайские фонарики»

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