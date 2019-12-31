Экономика

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Финансисты сделали прогноз на курс доллара в 2020 году

News.ru05:47

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:00

Как могут измениться курсы рубля, доллара и евро в новом году

Политическая Экспертиза06:35

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Sputnik Абхазия00:55
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США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

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Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет.
Вести.Ru 06:08
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости 06:47
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
РИА Новости 03:55
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Украинский политолог Карасев назвал 2020 год решающим для Киева

Украинский политолог Вадим Карасев назвал 2020-й для Украины годом протрезвления. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NewsOne.
ФАН 06:14
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Аргументы недели 31.12.19 в 06:12
Общество

Госавтоинспекция усилила контроль за нетрезвыми водителями

На протяжении всех праздничных дней нетрезвые водители остаются на особом контроле Госавтоинспекции.
Заря Кубани вчера в 06:41
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Политика

Российский газ начал поступать в Европу по украинской ГТС

На основе нового соглашения о транзите между РФ и Украиной в Европу начались поставки российского газа.
Экономика сегодня вчера в 10:10
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

ТАСС 06:09
Политика

Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января

Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

РИА Новости 31.12.19 в 17:14
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском 31.12.19 в 23:37
Культура

Новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала миллион просмотров

РИА Новости 06:31
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
ГЛАС.RU вчера в 17:04
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