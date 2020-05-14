Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

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