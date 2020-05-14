Финансы
Банки.руРубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов
Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:50, Ашберн
Комментарии
Общество
В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
Общество
Это очень похоже на плато. В Москве за сутки Covid-19 заболело 4712 человек
Общее число заболевших коронавирусом в Москве с начала эпидемии составило 130 716 случаев. Накануне от болезни в Москве умерло 58 человек.
Mockva.ru 03:37
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Наука
Режим многозадачности приводит людей к негативным эмоциям
Специалисты применили новый алгоритм для изучения того, какие эмоции вызывает у человека режим многозадачности.
Mockva.ru вчера в 19:55
Общество
Работники саратовских МУПов могут остаться без зарплаты за июнь
На зарплаты в саратовских МУПах не хватает почти полмиллиарда рублей, средства есть только на май и июнь - на авансы.
Взгляд-инфо 03:31
Общество
Пошли на спад: за сутки в России 9974 человека заразились коронавирусом
Число заражений коронавирусом в России официально перевалило за отметку 250 тысяч: за последние сутки диагноз подтвердился у 9974 человек, всего же в стране выявлено 252 245 заболевших.
V1.ru 03:35
Здоровье
Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса
В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Общество
Власти Финляндии откроют школы и границы для рабочих поездок
"С 00:00 14 мая начнется постепенное открытие границ для трансграничных поездок с целью работы и других поездок по неотложным обстоятельствам, в частности для посещения семьи", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Общество
Жителей Калининградской области обязали носить маски на улице
С 14 мая жители Калининградской области обязаны носить маски на улице.
РБК Калининград 02:14
Общество
Кому в Татарстане положены новые выплаты на детей и как их оформить
Единовременная выплата в 10 тысяч на детей с 3 до 16 лет После заявления Владимира Путина от 11 мая, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 09:46
Общество
Путин: портал госуслуг не справился с заявками о выплатах на детей
Глава государства заявил, что на следующий день после объявления о выплатах единовременной помощи семьям с детьми на портал госуслуг поступило более 1 млн заявок.
REGNUM вчера в 07:48
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли окраины Горловки, повреждены строения
ИА Красная Весна 02:35
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
Тарантас Ньюс вчера в 03:31
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru вчера в 06:24
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41