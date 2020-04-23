Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля.
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Комментарии
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Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать корабли США
22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
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Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Армия и оружие
Названо российское оружие, способное «пробить» всю Европу
Актуальные Новости 05:55
Политика
Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
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Lenta.ru 06:53
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Жена Эсекьеля Гарая сфотографировалась обнажённой
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Чемпионат вчера в 15:15
Общество
В России решили не депортировать иностранцев в условиях пандемии
МВД России в условиях пандемии коронавируса не будет депортировать иностранных граждан, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.
Газета.Ru 04:40
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Футбол
«ПСЖ» отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году
Приоритетной задачей руководства «ПСЖ» является сохранение в команде нападающего Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
Евро-футбол.ру 07:23
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
По заявлению старшего вице-президента Hyundai, автобренд планирует производство версии Prophecy, после того, как компания выпустит производственную модификацию 45-го концепта.
Car.ru вчера в 14:33
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Происшествия
В Петербурге трое неизвестных похитили женщину
Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за задымления в киоске
В Петербурге станцию метро "Политехническую" временно закрыли из-за задымления киоска, сообщает пресс-служба городской подземки.
Российская газета 07:18
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Космос
Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить
Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала об отъезде из страны
Ксения Собчак недавно высказалась на тему собственного провидческого дара.
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Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.
Ruposters.ru 06:21
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В Кремле прокомментировали инициативу о запрете блокировки Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
ТАСС 05:47
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Технологии
ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника
ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.
N+1 вчера в 12:42
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Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27