Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль начал расти на Мосбирже

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Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

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Рубль в ходе торгов заметно укрепляется к доллару и евро

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Коммерсантъ03:23

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Российская газета03:52

Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот

Expert.ru00:55
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Общество

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РБК 05:56
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать корабли США

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Армия и оружие

Названо российское оружие, способное «пробить» всю Европу

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Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Сам Васильев уже переболел COVID-19 и считает, что мог заразиться от певицы, которая стала гостьей программы.
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Жена Эсекьеля Гарая сфотографировалась обнажённой

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала откровенное фото, достигнув отметки в 1,6 млн подписчиков.
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В России решили не депортировать иностранцев в условиях пандемии

МВД России в условиях пандемии коронавируса не будет депортировать иностранных граждан, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.
Газета.Ru 04:40
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Футбол

«ПСЖ» отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году

Приоритетной задачей руководства «ПСЖ» является сохранение в команде нападающего Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
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Авто

В продаже появится новый Hyundai Prophecy

По заявлению старшего вице-президента Hyundai, автобренд планирует производство версии Prophecy, после того, как компания выпустит производственную модификацию 45-го концепта.
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Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
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Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Происшествия

В Петербурге станцию метро закрыли из-за задымления в киоске

В Петербурге станцию метро "Политехническую" временно закрыли из-за задымления киоска, сообщает пресс-служба городской подземки.
Российская газета 07:18
Армия и оружие

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

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Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить

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Ксения Собчак рассказала об отъезде из страны

Ксения Собчак недавно высказалась на тему собственного провидческого дара.
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Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену

В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.
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В Кремле прокомментировали инициативу о запрете блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
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Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
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Технологии

ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника

ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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