В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.

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