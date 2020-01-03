Финансы
Вести.RuРубль дорожает относительно доллара и евро
В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
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