Финансы
Вести.RuРубль дорожает относительно доллара и евро
В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
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Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
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Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
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Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
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Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Армия и оружие
Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения
США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения.
Технологии
Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
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Netflix назвал самые популярные фильмы года
Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Футбол
«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Политика
Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала
Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Армия и оружие
В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования
В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования (СД): парашютные системы ПБС-950У и ПБС-955.
Происшествия
Три человека погибли из-за ДТП в Братске
В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.