Финансы

Вести.RuВести.RuРубль дорожает относительно доллара и евро

В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос до 62,06 рубля

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Рубль открыл первые торги года гэпом вверх к доллару и евро

Интерфакс02:34

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:25

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы02:30
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Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Технологии

Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
РИА Новости 03:00
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости вчера в 05:20
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

ТК Звезда вчера в 09:39
Общество

Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
ТАСС 03:33
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Армия и оружие

Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения

США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения.
Piter.tv вчера в 08:15
Технологии

Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
3DNews 03:18
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 31.12.19 в 10:58
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБК вчера в 20:35
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Футбол

«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год

Бомбардир.ру 01:21
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Кино

Фильм «Вторжение» вышел в прокат

Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Inc-news.ru 01 января в 06:37
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Политика

Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала

Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Свободная Пресса 02:51
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Армия и оружие

В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования

В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования (СД): парашютные системы ПБС-950У и ПБС-955.
Актуальные Новости 00:52
Происшествия

Три человека погибли из-за ДТП в Братске

В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.
РБК 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
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