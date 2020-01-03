Финансы

Вести.RuВести.RuРубль дорожает относительно доллара и евро

В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМвчера в 14:24

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфаксвчера в 11:35

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБКвчера в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАССвчера в 02:13

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвывчера в 02:30
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Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Общество

Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией

В ведомстве отметили, что многие граждане России решили отправиться в европейские страны через Белоруссию, это и привело к образованию очередей на границе.
Говорит Москва вчера в 06:52
Общество

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС вчера в 21:33
Армия и оружие

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:01
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости вчера в 10:35
Футбол

Усманов заявил, что может стать спонсором «Эвертона»

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что готов вложить деньги в один из клубов АПЛ.
Vprognoze.ru 02:40
Игры

PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому

Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
OAnews вчера в 05:40
Экономика

Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам

До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Взгляд.ру 03:45
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
УтроNews вчера в 04:26
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»

«Барселона» на своей странице в «Твиттере» представила заявку на матч 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».
Чемпионат 01:30
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости вчера в 18:38
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Авто

Продемонстрированы снимки обновленной генерации седана BMW 7 серии

«Шпионские» фотоснимки уже говорят о том, что BMW трудится над электрифицированной вариацией габаритного седана.
Pnzdrive вчера в 11:56
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия вчера в 19:33
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли три человека

ТАСС вчера в 19:08
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
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