Финансы
Вести.RuРубль дорожает относительно доллара и евро
В пятницу на открытии торгов Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить148
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией
В ведомстве отметили, что многие граждане России решили отправиться в европейские страны через Белоруссию, это и привело к образованию очередей на границе.
Общество
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Армия и оружие
Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря
Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Футбол
Усманов заявил, что может стать спонсором «Эвертона»
Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что готов вложить деньги в один из клубов АПЛ.
Игры
PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому
Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
Экономика
Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам
До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»
«Барселона» на своей странице в «Твиттере» представила заявку на матч 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Авто
Продемонстрированы снимки обновленной генерации седана BMW 7 серии
«Шпионские» фотоснимки уже говорят о том, что BMW трудится над электрифицированной вариацией габаритного седана.
Хоккей
Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.