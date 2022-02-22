Решение о приостановке сертификации «Северного потока-2» на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР не говорит об окончательной остановке проекта, сообщил РБК глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить кризисную ситуацию дипломатическим путем, однако, если этого не удастся добиться мирными методами, то страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли.
Подтвержденная сумма убытков, нанесенных бюджету Крыма водной блокадой со стороны Украины, уже превысила 150 миллиардов рублей, но в последующем она возрастет, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.