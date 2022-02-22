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Рубль и акции резко подорожали после выступления Байдена

Российские акции и рубль резко выросли на фоне выступления президента США Джо Байдена по событиям в Донбассе.
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Индекс IMOEX2, отражающий значение индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, за 10 минут взлетел на 4,12% до 3095 пунктов.
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Рубль укрепился по отношению к евро, который на 22:40 мск стоит 87,82 рубля и теряет 1,24% или 1,21 рубля.
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Байден в ходе выступления заявил, что США вводят санкции против суверенного долга России и крупнейших российских финансовых институтов — банка ВЭБ и ПСБ.
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Российские рубль и акции резко выросли после выступления Байдена
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Рубль и акции резко подорожали после выступления Байдена
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