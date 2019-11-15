Финансы
Российская газетаРубль и цены на нефть в 2020 году пойдут вверх благодаря маневру США
Представители ОПЕК+ уже начинают высказывать мнения, что сделка по сокращению добычи может быть продлена до конца 2020 года.
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Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву Как стало известно "Ъ", Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях при строительстве объектов Эрмитажа и отмывании этих средств.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая
Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Общество
Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу
Детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, дадут приоритет при приёме в те школы, ясли и детсады, куда ходят их братья и сёстры.
Шоу-бизнес
Анна Семенович взволновала поклонников снимком в купальнике
Отечественная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном купальнике на шнуровках.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Финансы
Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков
В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
Культура
Ставший «СуперЖориком» Михаил Галустян презентовал свой клип «Хочу тибя любицца»
Видео получило название «Хочу тибя любицца». О премьере СуперЖорик оповестил на страничке Михаила Галустяна.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Шоу-бизнес
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж на 5-м году отношений
Почти пять лет понадобилось ее возлюбленному Евгению Яковлеву, чтобы актриса согласилась принять предложение руки и сердца.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Происшествия
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи
В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Общество
Майор ФСБ разгласил гостайну суду
Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Футбол
Болельщики «Монако» вновь признали Головина лучшим игроком матча
Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче против "Дижона" по версии болельщиков.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
Политика
Путин подключился к работе на саммите БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на второе пленарное заседание саммита БРИКС в Бразилии, 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".
Здоровье
В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы
Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.