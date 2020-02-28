Финансы
ВедомостиРубль и фондовый рынок ускорили падение
На российском рынке усиливаются распродажи. В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43 руб. к закрытию четверга и достиг 67,45 руб. к 12.48 мск.
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Комментарии
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Политика
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов
На юге Москвы два человека погибли после вечеринки в банном клубе, сообщает ТАСС.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Футбол
«Норвич Сити» — «Лестер Сити»: аутсайдер АПЛ не сможет победит
28 февраля в матче 28 тура АПЛ «Норвич Сити» встретится с «Лестером». Игра на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже начнется в 23:00 мск.
Игры
Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса
Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Религия
В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса
У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажи туров в Италию
Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах.
Футбол
«Тинькофф» мог стать спонсором сборной России
Медиадиректор "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов заявил, что компания могла стать спонсором сборной России:Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Футбол
Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы
Наука
Найдена возможность выявления ранних признаков рака
Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Экономика
Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Космос
Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС
Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
Общество
В Чечне вспомнили погибших 20 лет назад воинов-десантников
В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига десантников 6-й роты.