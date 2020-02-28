На российском рынке усиливаются распродажи. В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43 руб. к закрытию четверга и достиг 67,45 руб. к 12.48 мск.

Политика Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Религия В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Путешествия Туроператоры приостановили продажи туров в Италию Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах.

Футбол «Тинькофф» мог стать спонсором сборной России Медиадиректор "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов заявил, что компания могла стать спонсором сборной России:Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Экономика Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.

Происшествия В Астраханской области разбился вертолет По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.