Финансы

ВедомостиВедомостиРубль и фондовый рынок ускорили падение

На российском рынке усиливаются распродажи. В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43 руб. к закрытию четверга и достиг 67,45 руб. к 12.48 мск.
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Индекс РТС обрушился на 7,68% на фоне новостей о коронавирусе

Известия08:25

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10

Индекс РТС обвалился на 7,7%, индекс Мосбиржи — на 5%

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Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

ТАСС05:02

Индексы Мосбиржи и РТС упали на 4–5% на открытии торгов

Коммерсантъ02:46

Падение рубля и цен на нефть обвалило индекс РТС

URA.Ru05:55
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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На юге Москвы два человека погибли после вечеринки в банном клубе, сообщает ТАСС.
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Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
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«Норвич Сити» — «Лестер Сити»: аутсайдер АПЛ не сможет победит

28 февраля в матче 28 тура АПЛ «Норвич Сити» встретится с «Лестером». Игра на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже начнется в 23:00 мск.
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Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса

Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
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Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
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В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса

У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
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Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах.
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«Тинькофф» мог стать спонсором сборной России

Медиадиректор "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов заявил, что компания могла стать спонсором сборной России:Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России.
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Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
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Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы

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Найдена возможность выявления ранних признаков рака

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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

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Экономика

Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.
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В Астраханской области разбился вертолет

По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
РИА Новости 12:39
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК вчера в 04:36
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Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
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Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
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Стала известна дата выхода второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

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В Чечне вспомнили погибших 20 лет назад воинов-десантников

В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига десантников 6-й роты.
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