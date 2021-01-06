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Интерфакс
Интерфакс

Рубль к вечеру остался в небольшом плюсе по отношению к доллару и евро

Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял часть дневных достижений, но остался в небольшом плюсе по отношению к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.В источнике
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Интерфакс

Рубль к вечеру остался в небольшом плюсе по отношению к доллару и евро

Интерфаксвчера в 11:36
Финмаркет

Рубль будет торговаться в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1 в январе - «Универ Капитал»

Финмаркетвчера в 07:42
Profinance.ru

Рубль благодаря нефти ушел ниже 74 за доллар

Profinance.ruвчера в 06:10
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Дело о сбитом Азербайджаном Ми-24 переквалифицировали на умышленное убийство

Российские военные следователи переквалифицировали со статьи «нарушение правил полетов, повлекшее смерть по неосторожности» на статью «умышленное убийство» уголовное дело о сбитом Азербайджаном в небе над Арменией российском военном вертолете Ми-24.
BFM.ru4 января в 05:38