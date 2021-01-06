Рубль к вечеру остался в небольшом плюсе по отношению к доллару и евро
Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял часть дневных достижений, но остался в небольшом плюсе по отношению к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.В источнике
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Рубль будет торговаться в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1 в январе - «Универ Капитал»
Финмаркетвчера в 07:42