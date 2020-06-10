Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня

Курс рубля в начале торгов меняет направление динамики к доллару и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск среды снижался на 5 копеек – до 68,54 рубля, курс евро рос на 10 копеек, до 77,79 рубля.
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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

Росбалтвчера в 03:50

Рубль вечером снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 14:08

Доллар подорожал до 68,73 рубля

Профильвчера в 12:48

Доллар укрепился к рублю на торгах 11 июня

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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Политика

В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы.
RT на русском 05:37
4
Транспорт

В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
Infokam.su 04:34
9
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
58
Здоровье

Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы

В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
Собеседник 03:40
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
453
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
544
Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
300
Космос

Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
67
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM вчера в 06:57
676
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
98
Общество

Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену.
ТАСС 03:31
30
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
100
Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета вчера в 12:56
20
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,1K
Общество

Тарифы на ЖКХ могут «заморозить» с 1 июля

В среднем тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года должны повыситься на 4%. Напомним, сфера ЖКХ вошла в список наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей.
Астрахань FM вчера в 10:28
2,4K
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
43
Армия и оружие

В России придумали подлодку-обманку

Петербургское ЦКБ "Рубин" завершило научно-исследовательские работы по созданию морского робота "Суррогат", способного имитировать субмарины разных типов.
Российская газета вчера в 03:06
4
Происшествия

«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии

«Норильский никель», крупнейшим акционером и президентом которого является Владимир Потанин, направил инвесторам презентацию (с ней ознакомился РБК) — в документе компания изложила свои доказательства своевременного информирования экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3 29 мая.
РБК 05:32
Технологии

«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений

В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения.
RuNews24.ru 09 июня в 07:47
75
Политика

ЦИК гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому

Возможность проголосовать на дому будет у россиян на протяжении всех дней голосования по поправкам к конституции, ЦИК РФ гарантирует полный контроль и безопасность этой процедуры, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 05:03
3
Здоровье

Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
74
Политика

В Кремле допустили, что Путин обратится к гражданам по поводу поправок в конституцию

Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по поводу поправок в конституцию.
Life.ru 05:44
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
513
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
65
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
500
Здоровье

Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму

За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Примечания 03:35
12
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
2
Происшествия

Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника

11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.
РБК 05:10
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