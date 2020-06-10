Финансы
ПРАЙМРубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня
Курс рубля в начале торгов меняет направление динамики к доллару и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск среды снижался на 5 копеек – до 68,54 рубля, курс евро рос на 10 копеек, до 77,79 рубля.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы.
RT на русском 05:37
Транспорт
В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
Infokam.su 04:34
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
Здоровье
Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы
В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
Собеседник 03:40
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM вчера в 06:57
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Общество
Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО
Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену.
ТАСС 03:31
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета вчера в 12:56
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Тарифы на ЖКХ могут «заморозить» с 1 июля
В среднем тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года должны повыситься на 4%. Напомним, сфера ЖКХ вошла в список наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей.
Астрахань FM вчера в 10:28
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Армия и оружие
В России придумали подлодку-обманку
Петербургское ЦКБ "Рубин" завершило научно-исследовательские работы по созданию морского робота "Суррогат", способного имитировать субмарины разных типов.
Российская газета вчера в 03:06
Происшествия
«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии
«Норильский никель», крупнейшим акционером и президентом которого является Владимир Потанин, направил инвесторам презентацию (с ней ознакомился РБК) — в документе компания изложила свои доказательства своевременного информирования экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3 29 мая.
РБК 05:32
Технологии
«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений
В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения.
RuNews24.ru 09 июня в 07:47
Политика
ЦИК гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому
Возможность проголосовать на дому будет у россиян на протяжении всех дней голосования по поправкам к конституции, ЦИК РФ гарантирует полный контроль и безопасность этой процедуры, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 05:03
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
Политика
В Кремле допустили, что Путин обратится к гражданам по поводу поправок в конституцию
Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по поводу поправок в конституцию.
Life.ru 05:44
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Здоровье
Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму
За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Примечания 03:35
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Происшествия
Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.
РБК 05:10