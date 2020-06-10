Курс рубля в начале торгов меняет направление динамики к доллару и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск среды снижался на 5 копеек – до 68,54 рубля, курс евро рос на 10 копеек, до 77,79 рубля.

Рубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня

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