Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Политика
Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России
Администрация Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, которые якобы были связаны с пользователями из России, Китая и Турции.
РЕН ТВ 18:38
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Футбол
На стадионе «Баварии» за время карантина выросли сорняки
Фотограф сделал снимок выросшего растения во время матча Кубка Германии «Бавария» — «Айнтрахт» (2:1), сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 11:01
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
РИА Новости 16:39
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Авто
Peugeot 308 получил незначительное обновление
Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru 03:16
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service 12:50
Здоровье
Точной нормы потребления воды не существует
Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru 19:27
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Политика
Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РФ
Госдепартамент Соединенных Штатов является одним из источников деструктивной функции в адрес России перед голосованием по поправкам к Конституции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ПолитРоссия вчера в 02:17
Политика
Алексей Цыденов рассказал в прямом эфире о поправках в Конституцию
Алексей Цыденов в прямом эфире рассказал о поправках в Конституцию и ответил на вопросы жителей Бурятии.
Первое альтернативное телевидение 05:53
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Единоборства
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36
Космос
Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида
Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 09 июня в 09:05
Политика
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 18:16
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на появление его в Telegram
Московский Комсомолец 08:51
Биатлон
Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Происшествия
В Москве арестован бизнесмен из «списка Титова» Дмитрий Зотов
Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М».
News.ru 17:40
Киберспорт
На презентации Sony анонсирована Hitman III
Игромания.ру 16:46