Финансы
Экономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки
Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Киберспорт
Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России
Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Общество
В Волгоградской области новых больных COVID-19 выявлено на 70 меньше
За прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 119 заболевших COVID-19. Это на 70 меньше, чем в предыдущие сутки.
РИАЦ 03:47
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Футбол
«Милан» предпочтет трансфер Йовича подписанию Азмуна
Sport24.ru 31 мая в 03:39
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Политика
Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.
TatCenter вчера в 09:38
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм использования мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК 04:03
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
Спорт
World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа
World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:00
Авто
Lada Vesta названа самой экспортируемой моделью АвтоВАЗа
Представители «АвтоВАЗа» рассказали, что Lada Vesta оказалась популярна в странах СНГ, однако поставки модели в Европу оказались невозможны из-за ужесточения экологических норм.
32CARS.ru 02:12
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу
Число выявленных случаев коронавируса в России сохраняется на уровне 9 тысяч человек (с 18 мая по 1 июня) в сутки по нескольким причинам.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24