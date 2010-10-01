Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Россиянам назвали сроки девальвации рубля

Primpress.ruвчера в 16:00

Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

Политика Сегоднявчера в 12:25

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русскомвчера в 11:48

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Экономика сегоднявчера в 06:40
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7,3K
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
520
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
31
Общество

Мэр Екатеринбурга и депутаты гордумы отчитались о доходах

Областная газета вчера в 23:11
32
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР

Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза.
BFM.ru 31 мая в 06:11
1,2K
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
387
Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
249
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
Известия вчера в 07:59
8
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
247
Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
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Футбол

«Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге

«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,1K
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
646
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
542
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
6,9K
Политика

Погром стал выходом США из карантина

В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру вчера в 03:30
1
Общество

Глава «Уральских авиалиний»: международные полеты могут возобновить в конце лета

Глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов предположил, что Россия может возобновить международное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса COVID-19, уже в августе или сентябре.
Коммерсантъ 01:46
3
Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

Собака.ru вчера в 10:13
54
Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24
144
Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
1
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
84
Футбол

Главный тренер сборной России Черчесов высказался о возобновлении РПЛ

По словам главного тренера российской сборной, в нестандартной ситуации не может быть стандартных решений.
RuNews24.ru вчера в 20:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало

Отмечается, что новое соглашение футболиста рассчитано до 31 января 2021 года. Напомним, 30-летний Игало перебрался в команду этой зимой.
Город55.ру вчера в 12:12
Общество

Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
1
Экономика

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране.
Известия вчера в 17:15
2
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
2
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита вчера в 00:19
711
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Политика

Киев решил засекретить часть плана по возвращению Крыма

Большая часть «стратегии» Киева по «возвращению» Крыма будет засекречена.
ФедералПресс вчера в 23:18
11
Общество

Врач отметил снижение активности коронавируса

Коронавирус нового типа начинает терять свою активность. Об этом сообщил главный врач миланской клиники Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.
Народные новости вчера в 07:55
5
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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