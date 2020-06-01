Финансы
Экономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки
Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто
Продажи машин в автосалонах Подмосковья выросли в два раза
По словам руководителя отдела продаж «Автомира» Михаила Маракушева, подмосковные дилерские центры на прошлой неделе вдвое увеличили продажи в сравнении с тем же периодом апреля, когда коммуницировать с клиентами можно было только в режиме онлайн.
Автоновости дня 03:22
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Ранее Эйр писал, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» практически смонтирована и требует лишь работы над визуальными эффектами, а теперь поведал о том, какой именно должна была стать картина.
Кinomania 31 мая в 17:14
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Общество
Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК 04:03
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Политика
Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»
Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК 04:33
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
СУ СКР ищет виновных во вспышке коронавируса в психдиспансере
Следственное управление СКР по Саратовской области организовало проверку по факту массового заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:07
Общество
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
Хоккей
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США
Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для своей новой консоли PlayStation 5. Об этом сообщается в Twitter компании.
iReactor вчера в 23:20
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Общество
С отчётом за 2019 год выступит 2 июня псковский губернатор
Сегодня, 2 июня, губернатор Псковской области Михаил выступит с отчётом о работе администрации региона в 2019 году.
Псковская правда 02:49
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Происшествия
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
РИА Новости 01:42
Общество
В Подмосковье откроются салоны красоты и сауны
С 3 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновить работу салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и саун площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом.
Общественное телевидение России вчера в 16:05