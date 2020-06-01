Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Аналитик предсказал летнее укрепление рубля за счёт двух факторов поддержки

Версия.Инфо03:37

Эксперт назвал факторы укрепления рубля

ФАН02:38

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

РИА Новости01:00

Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

Политика Сегоднявчера в 12:25

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русскомвчера в 11:48

Нефть, Китай и беспорядки: стали известны причины падения доллара

Московский Комсомолецвчера в 09:21

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Экономика сегоднявчера в 06:40
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Авто

Продажи машин в автосалонах Подмосковья выросли в два раза

По словам руководителя отдела продаж «Автомира» Михаила Маракушева, подмосковные дилерские центры на прошлой неделе вдвое увеличили продажи в сравнении с тем же периодом апреля, когда коммуницировать с клиентами можно было только в режиме онлайн.
Автоновости дня 03:22
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Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
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Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Ранее Эйр писал, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» практически смонтирована и требует лишь работы над визуальными эффектами, а теперь поведал о том, какой именно должна была стать картина.
Кinomania 31 мая в 17:14
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Гаджеты

Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно

Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Общество

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК 04:03
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Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Политика

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК 04:33
1
Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Происшествия

СУ СКР ищет виновных во вспышке коронавируса в психдиспансере

Следственное управление СКР по Саратовской области организовало проверку по факту массового заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:07
Общество

Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми

Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
27
Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
89
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
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Хоккей

Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США

Газета.Ru вчера в 22:30
Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США

Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для своей новой консоли PlayStation 5. Об этом сообщается в Twitter компании.
iReactor вчера в 23:20
18
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
291
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
213
Общество

С отчётом за 2019 год выступит 2 июня псковский губернатор

Сегодня, 2 июня, губернатор Псковской области Михаил выступит с отчётом о работе администрации региона в 2019 году.
Псковская правда 02:49
11
Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
19
Авто

Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети

Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Авто

В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
23
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
13
Происшествия

Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона

РИА Новости 01:42
3
Общество

В Подмосковье откроются салоны красоты и сауны

С 3 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновить работу салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и саун площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом.
Общественное телевидение России вчера в 16:05
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