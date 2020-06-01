Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Предсказана судьба курса рубля

Lenta.ru06:49

Эксперт назвал факторы укрепления рубля

ФАН02:38

Нефть, Китай и беспорядки: стали известны причины падения доллара

Московский Комсомолецвчера в 09:21

Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

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Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русскомвчера в 11:48

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

РИА Новости01:00

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Экономика сегоднявчера в 06:40
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Футбол

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
1
Экономика

Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года

Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Шоу-бизнес

Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии

Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
1
Шоу-бизнес

Сына фигуриста Плющенко начали травить дети из-за слухов о болезни

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская пожаловалась, что дети начали избегать их сына Александра из-за слухов о его психическом расстройстве.
Национальная служба новостей 06:02
3
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
16
Культура

Филипп Киркоров высмеял шоу Елены Малышевой и спел песню про простату

Discover24 06:40
27
Культура

Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink

Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
3
Политика

Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции

Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
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Политика

Захарова раскритиковала расширенное заседание G7 без участия Китая

Идея президента США Дональда Трампа о проведении саммита G-7 в расширенном формате с Россией и другими странами идёт в правильном направлении, но без участия Китая она не обеспечит всеобщего представительства.
Ореанда-Новости 06:42
4
Экономика

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
10
Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Известия 06:43
Здоровье

5 медучреждений Дагестана вернулись к плановому лечению

Республиканский урологический центр и Республиканская офтальмологическая больница уже начинают принимать обычных пациентов.
Голос Эренлара 03:37
1
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
40
Общество

Назначен новый начальник московской полиции

Интерфакс 05:51
8
Футбол

Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет

Сестра Гаттузо долгое время работала в клубе секретарём, а её брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.
Чемпионат 07:17
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
8
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
421
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

ТАСС 03:56
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Игры

Electronic Arts опубликовала исходный код Command & Conquer Remastered Collection

Игромания.ру 07:12
Наука

В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

RT на русском вчера в 23:58
313
Политика

Поклонская обратилась в ООН по вопросу водной блокады Крыма

Piter.tv вчера в 04:21
311
Общество

За отказ от вакцинации могут начать штрафовать

Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
10K
Автоспорт

«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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