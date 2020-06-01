Финансы
Экономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки
Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19», — говорится в сообщении ведомства.
Lenta.ru 01:27
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
В России объявят 1 июля выходным днем
Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
URA.Ru вчера в 10:37
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Газета.Ru вчера в 23:10
Политика
Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма
Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета вчера в 03:26
Гаджеты
Huawei представила миниатюрный мобильный роутер
На этой неделе компания представила мобильный маршрутизатор Huawei Mobile WiFi 3 Router.
iXBT.com 01:56
Здоровье
Свыше 10 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом
В Нижегородской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 315 человек, а всего за время пандемии число заболевших граждан составило 10 149.
В Городе N вчера в 04:13
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Кино
Зрителей поразило преображение Тора после фильма «Мстители. Финал»
Народные новости 02:40
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» рассказал, какие товары чаще всего обсуждают пользователи сервиса
Умная колонка, вертикальный пылесос и беспроводные наушники стали самыми обсуждаемыми товарами на "Яндекс.Маркете" за 20 лет.
ТАСС 02:26
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Футбол
«Барселона» согласовала контракт с Лаутаро Мартинесом
Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг соглашения о контракте с аргентинским нападающим миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом.
Российская газета 02:42
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Космос
Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя
Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело вчера в 08:08
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Кино
Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru вчера в 03:46
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 31 мая в 23:00
Политика
Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни
Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Игры
Четвёртый год поддержки Destiny 2 могут представить уже 9 июня
Разработчики из студии Bungie опубликовали и вскоре удалили пост, в котором объявили, что представят «следующую главу» Destiny 2 уже 9 июня в 19:00 по московскому времени.
Игромания.ру 02:58
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39