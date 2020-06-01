Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

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