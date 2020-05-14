Курс рубля колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия к доллару и евро в начале дня, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга рос на 4 копейки – до 73,98 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 79,84 рубля.

Рубль мало меняется к доллару и евро в начале дня

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