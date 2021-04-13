Рубль выглядит привлекательным для краткосрочных покупок в расчете на возвращение в диапазон 73-77 единиц за доллар, считает аналитик. Он добавил, что монетарная политика Центробанка и процесс восстановления экономики РФ открывает возможности для смещения курса доллара к 70 рублям до конца апреля.

С чего всё началось Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля В понедельник евро оставался выше 92 рублей, а доллар - выше 77. Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах. Российская газета вчера в 23:00