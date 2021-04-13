Рубль может начать укрепление к доллару уже в апреле
Рубль выглядит привлекательным для краткосрочных покупок в расчете на возвращение в диапазон 73-77 единиц за доллар, считает аналитик. Он добавил, что монетарная политика Центробанка и процесс восстановления экономики РФ открывает возможности для смещения курса доллара к 70 рублям до конца апреля.В источнике
С чего всё началось
Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля
В понедельник евро оставался выше 92 рублей, а доллар - выше 77. Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах.
Российская газетавчера в 23:00
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Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до 70 рублей к концу апреля
Комсомольская правдавчера в 05:47