Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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с чего всё началось

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газетавчера в 23:00

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Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу

РИА Новости07:42

Курс доллара на МосБирже снизился

News.ru03:19

Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

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Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне — эксперт

Телеканал 360°01:53

Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

URA.Ru00:47

Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
43
Финансы

ВТБ поставил на пересмотр показатели по прибыли и COR на 2020 год

ВТБ поставил на пересмотр показатели по прибыли и стоимости риска (cost of risk, COR) на 2020 год, ухудшил ожидания по динамике кредитования, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:56
Здоровье

Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»

Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
6
Общество

Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году

Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,5K
Шоу-бизнес

Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»

Woman.ru вчера в 12:36
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
27
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
1,9K
Общество

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
419
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
2
Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия 08:29
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
2,6K
Киберспорт

История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют

DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Политика

Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
ТАСС 07:53
5
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
12
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
61
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
199
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
264
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Наука

Климат не влияет на распространение коронавируса

Исследователи отметили, что единственный фактор, замедляющий распространение вируса нового типа — карантинные меры.
NewInform 04:58
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:35
4,8K
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
44
Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
1
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Политика

Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков

Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
21
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
1,1K
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
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Происшествия

Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку

Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом рассказали журналисты телеканала «Девятка ТВ».
Девятка.RU 06:48
12
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
142
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