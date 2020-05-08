Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

с чего всё началось

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

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