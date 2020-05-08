Экономика
Российская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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с чего всё началось
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Финансы
ВТБ поставил на пересмотр показатели по прибыли и COR на 2020 год
ВТБ поставил на пересмотр показатели по прибыли и стоимости риска (cost of risk, COR) на 2020 год, ухудшил ожидания по динамике кредитования, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:56
Здоровье
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Общество
Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году
Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»
Woman.ru вчера в 12:36
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус
При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия 08:29
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Киберспорт
История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют
DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Политика
Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии
Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
ТАСС 07:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Наука
Климат не влияет на распространение коронавируса
Исследователи отметили, что единственный фактор, замедляющий распространение вируса нового типа — карантинные меры.
NewInform 04:58
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:35
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом
Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Политика
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
Происшествия
Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом рассказали журналисты телеканала «Девятка ТВ».
Девятка.RU 06:48
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ вчера в 05:59