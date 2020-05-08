Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

URA.Ru00:47

Курс доллара на МосБирже снизился

News.ru03:19

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне — эксперт

Телеканал 360°01:53

Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

VSE42.RU00:53

Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу

РИА Новости07:42

Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:53, Ашберн

Комментарии

Политика

Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 08:50
4
Спорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат вчера в 10:31
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
79
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну

В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
1,3K
Кино

Warner Bros. решает вопрос о переносе «Довода» Кристофера Нолана

Студия Warner Bros. обещает принять решение о переносе премьеры фантастического фильма "Довод" Кристофера Нолана в течение недели.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес

Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт стал отцом

В 2018 году Гринт признавался, что хотел бы стать отцом, однако, заявил, что в случае рождения сына, не назовет его Роном.
Слово и Дело вчера в 20:26
1
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
33
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
549
Армия и оружие

К венесуэльским берегам направился американский десантный корабль

ГЛАС.RU 08:20
14
Общество

Мантуров рассказал, когда начнется экспорт аппаратов ИВЛ из России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров гарантировал, что экспорт аппаратов ИВЛ из России может начаться только после полного обеспечения поставок для внутреннего пользования.
Российская газета 10:11
3
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток

Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
2,3K
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
1,9K
Здоровье

В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков

Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
2
Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Коммерсантъ 10:42
101
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
49
Авто

Представлен обновлённый Nissan Kicks

Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 03:59
2
Общество

В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая более нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
3
Армия и оружие

Шойгу приказал организовать праздничный салют в честь Дня Победы

NewInform 04:25
13
Общество

Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
6
Кино

Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
15
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов 2020 года

Аналитики компании Canalys опубликовали рейтинг самых продаваемых смартфонов 2020-го года.
iReactor 10:13
1
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Политика

Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решающем вкладе Советского Союза в «достижение Победы над общим врагом».
Lenta.ru 09:52
63
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
19
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
6
Здоровье

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
35
Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
3
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:56
19
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
67
Как работают Яндекс.Новости?
Главное