Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
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Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

VSE42.RU00:53

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00

Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

URA.Ru00:47
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Комментарии

Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
15
Общество

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро 06 мая в 04:07
939
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
28
Происшествия

15 человек погибли под колесами поезда в Индии

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 15-летний подросток погиб под колесами поезда во время катания на скутере в Татарии.
REGNUM вчера в 23:45
Армия и оружие

Первые С-500 могут поступить в ВС России в 2021 году

Первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 могут поступить в вооруженные силы в 2021 году, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Коммерсантъ вчера в 23:13
2
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
44
Общество

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:53
30
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,9K
Технологии

Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей.
Lenta.ru вчера в 23:12
3
Экономика

Россия стала пятой в мире по числу заразившихся COVID-19

Новый Калининград Россия вышла на 5 место в мире по числу жителей, пораженных коронавирусной инфекцией, оставив позади Германию и Францию.
Новый Калининград.Ru вчера в 05:23
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
112
Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 05:57
Армия и оружие

«Не хотели идти против народа»: «Азов» подозревают в расстреле своих

"Не хотели идти против народа" "Азов" подозревают в расстреле своих РИА Новости Добробат "Азов" расстрелял своих же в Мариуполе 9 мая 2014 года — так считают свидетели тех событий, ставшие обвиняемыми, и бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.
РИА Новости 01:00
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая

Испания находится на втором месте (221,4 тыс.), Италия — на третьем (215,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (207,9 тыс.), Россия 7 мая вошла в пятерку стран по числу подтвержденных случаев COVID-19, обогнав сразу Германию и Францию.
РБК 01:06
26
Кино

В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»

Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM вчера в 16:40
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
1,2K
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
594
Общество

В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок

В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
59
Общество

Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля

Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
46
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
247
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.
РБК вчера в 12:19
Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

РИА Новости вчера в 22:04
54
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
920
Авто

В ГИБДД выявили более 300 тысяч автомобилей умерших россиян

ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня вчера в 04:35
11
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
126
Шоу-бизнес

Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров

3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
5
Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
9
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
8
Как работают Яндекс.Новости?
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Сергей Дроздов
Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
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