Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

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Технологии Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей. 3

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Киберспорт S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.

Армия и оружие «Не хотели идти против народа»: «Азов» подозревают в расстреле своих "Не хотели идти против народа" "Азов" подозревают в расстреле своих РИА Новости Добробат "Азов" расстрелял своих же в Мариуполе 9 мая 2014 года — так считают свидетели тех событий, ставшие обвиняемыми, и бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.

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