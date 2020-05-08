Энергетика
Российская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
Комментарии
Общество
Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро 06 мая в 04:07
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников
Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
Происшествия
15 человек погибли под колесами поезда в Индии
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 15-летний подросток погиб под колесами поезда во время катания на скутере в Татарии.
REGNUM вчера в 23:45
Армия и оружие
Первые С-500 могут поступить в ВС России в 2021 году
Первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 могут поступить в вооруженные силы в 2021 году, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Коммерсантъ вчера в 23:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Технологии
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей.
Lenta.ru вчера в 23:12
Экономика
Россия стала пятой в мире по числу заразившихся COVID-19
Новый Калининград Россия вышла на 5 место в мире по числу жителей, пораженных коронавирусной инфекцией, оставив позади Германию и Францию.
Новый Калининград.Ru вчера в 05:23
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 05:57
Армия и оружие
«Не хотели идти против народа»: «Азов» подозревают в расстреле своих
"Не хотели идти против народа" "Азов" подозревают в расстреле своих РИА Новости Добробат "Азов" расстрелял своих же в Мариуполе 9 мая 2014 года — так считают свидетели тех событий, ставшие обвиняемыми, и бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.
РИА Новости 01:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая
Испания находится на втором месте (221,4 тыс.), Италия — на третьем (215,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (207,9 тыс.), Россия 7 мая вошла в пятерку стран по числу подтвержденных случаев COVID-19, обогнав сразу Германию и Францию.
РБК 01:06
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM вчера в 16:40
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
Общество
Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля
Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.
РБК вчера в 12:19
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Авто
В ГИБДД выявили более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров
3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51