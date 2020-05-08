Энергетика
Российская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
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Комментарии
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Политика
Владимир Путин заявил о необходимости поддержать горняков Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил президента России за внимание к проблемам угольной отрасли и заявление о необходимости поддержать горняков.
Кузбасс Первый 00:04
Наука
Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу
Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену.
Lenta.ru 01:27
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big
Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
News.ru вчера в 23:36
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Политика
Премьер-министр Украины: 9 мая для меня не праздник
Премьер-министр Украины Шмыгаль на встрече с депутатами Верховной рады заявил, что для него 9 мая никакого праздника не существует.
ИА Новороссия 01:29
Политика
Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине
Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2004 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий.
Известия вчера в 13:38
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Игры
Cyberpunk 2077 получила рейтинг М в США из-за сцен насилия и разврата
iReactor 06 мая в 10:20
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Финансы
Банк России сократил поддержку рубля
Банк России в пять с лишним раз урезал валютные интервенции в поддержку рубля — с 275 миллионов до 50 миллионов долларов в день.
РИА Новости 01:00
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров
3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
Газета.Ru 06 мая в 16:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:20
Здоровье
Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России
Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным.
РБК вчера в 23:00
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздрави Китай с успехами в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 00:20
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia вчера в 04:52
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17