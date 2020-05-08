Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 742

Политика Владимир Путин заявил о необходимости поддержать горняков Кузбасса Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил президента России за внимание к проблемам угольной отрасли и заявление о необходимости поддержать горняков. 11

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,5K

Общество Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт. 72

Шоу-бизнес Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения. 10

Общество Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.

Политика Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России. 17

Финансы Банк России сократил поддержку рубля Банк России в пять с лишним раз урезал валютные интервенции в поддержку рубля — с 275 миллионов до 50 миллионов долларов в день.

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 59

Шоу-бизнес Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров 3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома». 6

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Самарой В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок. 24

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 68

Общество Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Здоровье Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным. 12