Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Когда бежать в обменник - что будет с рублем в июне

EAOmedia.ru01:30

Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

VSE42.RU00:53

Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

URA.Ru00:47

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:46, Ашберн

Комментарии

Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
742
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Политика

Владимир Путин заявил о необходимости поддержать горняков Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил президента России за внимание к проблемам угольной отрасли и заявление о необходимости поддержать горняков.
Кузбасс Первый 00:04
11
Наука

Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу

Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену.
Lenta.ru 01:27
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
4
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
72
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big

Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
News.ru вчера в 23:36
10
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Политика

Премьер-министр Украины: 9 мая для меня не праздник

Премьер-министр Украины Шмыгаль на встрече с депутатами Верховной рады заявил, что для него 9 мая никакого праздника не существует.
ИА Новороссия 01:29
1
Политика

Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2004 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий.
Известия вчера в 13:38
670
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02
130
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
4
Игры

Cyberpunk 2077 получила рейтинг М в США из-за сцен насилия и разврата

iReactor 06 мая в 10:20
6
Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
17
Финансы

Банк России сократил поддержку рубля

Банк России в пять с лишним раз урезал валютные интервенции в поддержку рубля — с 275 миллионов до 50 миллионов долларов в день.
РИА Новости 01:00
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
126
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
259
Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК вчера в 15:46
59
Шоу-бизнес

Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров

3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
6
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Самарой

В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
Газета.Ru 06 мая в 16:09
24
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
68
Общество

Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:20
Здоровье

Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным.
РБК вчера в 23:00
12
Политика

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздрави Китай с успехами в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 00:20
2
Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia вчера в 04:52
8
Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Дроздов
Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное