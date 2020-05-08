Энергетика
Lenta.ruРублю предсказали возвращение к докризисным показателям
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова.
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Комментарии
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Авто
Составили список автомобилей с большим транспортным налогом
Издание Autonews.ru составило список моделей премиального сегмента на вторичном рынке, которые облагаются огромным транспортным налогом.
Тарантас Ньюс 02:02
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет вчера в 03:36
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Происшествия
В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 03:09
Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском вчера в 03:55
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:18
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
У певца Шуры вновь выявили онкологию
Поклонники Александра Медведева, более известного как Шура, стали замечать, что артист сильно похудел.
Петербургский дневник вчера в 12:12
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Происшествия
СМИ сообщили о крушении самолета ВВС Индии
Истребитель индийских Военно-воздушных сил (ВВС) МиГ-29 упал в провинции Пенджаб. Об этом сообщает телеканал India TV в пятницу, 8 мая.
Известия 03:02