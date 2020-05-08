Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

По данным агентства, со ссылкой на прайс-лист, повышение цен осуществляется за счет снижения дисконта на поставки нефти. Безусловно, для полной балансировки мирового рынка нефти, спрос на котором из-за пандемии covid-19 схлопнулся в разы, еще понадобится немало времени.
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с чего всё началось

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Рубль может вернуться к докризисным показателям в июне

Экономика сегодня02:17

Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

VSE42.RU00:53

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне — эксперт

Телеканал 360°01:53

Рубль может вернуться к докризисным показателям уже в июне

Экспресс газета02:00

Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

URA.Ru00:47

Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия

В Татарстане мертвым найден глава исполкома Сармановского района

Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com вчера в 17:21
26
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
1,8K
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
602
Здоровье

Семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Если медицинский сотрудник скончается в результате заражения COVID-19, то родственникам будет положена выплата в размере 2,7 млн рублей.
Горобзор.ру вчера в 05:42
441
Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
9
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
130
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
64
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,8K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
940
Происшествия

Новокузнечанка стала пятой жертвой коронавируса в Кузбассе

Согласно информации кузбасского штаба по борьбе с коронавирусом, непосредственной причиной смерти пациентки из Новокузнецка стала тяжелая степень пневмонии.
Сибдепо 00:59
6
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,4K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2,1K
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
2,9K
Общество

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
83
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
93
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала об эскорте, наркотиках и воздержании от секса

В ходе передачи выяснилось, что Борисова употребляла наркотики, и сейчас считает себя главным экспертом в России по вопросам зависимостей.
OvideO.ru вчера в 15:58
1
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ вчера в 13:12
4
Авто

«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня 06 мая в 01:06
19
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
147
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
1,3K
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
229
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,7K
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
845
Армия и оружие

Леонков: кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи

Украина поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, составляемых Global Firepower.
Политика Сегодня вчера в 07:14
4
Общество

Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы

Россия при самом благоприятном стечении обстоятельств сможет возобновить международные авиаперевозки в сентябре.
TV BRICS 01:23
Общество

Госпиталь в «Крокус Экспо» сможет работать до сентября

Госпиталь на территории торгово-выставочного комплекса "Крокус Групп" сможет при необходимости функционировать до сентября, предварительная договоренность об этом имеется с властями Московской области.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости вчера в 08:13
1,1K
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