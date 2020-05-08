Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

с чего всё началось

По данным агентства, со ссылкой на прайс-лист, повышение цен осуществляется за счет снижения дисконта на поставки нефти. Безусловно, для полной балансировки мирового рынка нефти, спрос на котором из-за пандемии covid-19 схлопнулся в разы, еще понадобится немало времени.

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

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