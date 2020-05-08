Экономика
Российская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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с чего всё началось
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома
Уралинформбюро 02:44
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Быкова, подозреваемого в организации убийств
Суд Свердловского района Красноярска арестовал до 4 июля бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Политика
Грузия отзывает посла из Киева для консультаций из-за Саакашвили
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
RT на русском 03:18
Политика
Путин поздравил народы Грузии и Украины с годовщиной победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин адресовал поздравительные послания народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 05:30
Общество
Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени.
Интерфакс 05:52
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Армия и оружие
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.
Российская газета 00:47
Здоровье
Голикова поручила упростить выписку лекарств неизлечимо больным детям
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России упростить выписку рецептов на наркосодержащие и психотропные препараты неизлечимо больным детям.
РЕН ТВ 01:22
Общество
Крупнейшие вузы предложили провести ЕГЭ в июле-августе
Если чиновники согласятся перенести ЕГЭ на июль-август, вузы предлагают зачислять абитуриентов по результатам экзаменов, дистанционно и в период с 15 августа до 1 сентября.
Интерфакс 04:31
Общество
Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»
«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
Происшествия
В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Экономика
Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно.
РБК 05:16
Происшествия
СК показал видео задержания бизнесмена Быкова
РБК вчера в 04:49
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
Общество
Голикова: выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 млн россиян
Народные новости 06:51
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня вчера в 07:37
Общество
Московская биржа приостановила торги в фондовой секции
Московская биржа приостановила торги в фондовой секции, говорится в сообщении торговой площадки.
РБК 05:20
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Экономика
Назван самый обедневший человек в мире
Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки.
РИА Новости вчера в 11:19
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Общество
Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57