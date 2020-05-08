Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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с чего всё началось

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист Дроздов назал сроки возвращения рубля к докризисным значениям

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Курс доллара на МосБирже снизился

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Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

VSE42.RU00:53

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне — эксперт

Телеканал 360°01:53

Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

URA.Ru00:47

Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00
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Общество

В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома

Уралинформбюро 02:44
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Фигурное катание

Хореограф: Спортсмены идут в группу Тутберидзе сами и только сами

Нева Спорт 06:25
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Быкова, подозреваемого в организации убийств

Суд Свердловского района Красноярска арестовал до 4 июля бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
РИА Новости 06:22
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Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Вести.Ru 05:08
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Политика

Грузия отзывает посла из Киева для консультаций из-за Саакашвили

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
RT на русском 03:18
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Политика

Путин поздравил народы Грузии и Украины с годовщиной победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин адресовал поздравительные послания народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 05:30
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Общество

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени.
Интерфакс 05:52
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Армия и оружие

Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.
Российская газета 00:47
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Здоровье

Голикова поручила упростить выписку лекарств неизлечимо больным детям

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России упростить выписку рецептов на наркосодержащие и психотропные препараты неизлечимо больным детям.
РЕН ТВ 01:22
Общество

Крупнейшие вузы предложили провести ЕГЭ в июле-августе

Если чиновники согласятся перенести ЕГЭ на июль-август, вузы предлагают зачислять абитуриентов по результатам экзаменов, дистанционно и в период с 15 августа до 1 сентября.
Интерфакс 04:31
Общество

Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
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Происшествия

В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
190
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Экономика

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно.
РБК 05:16
Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК вчера в 04:49
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Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
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Общество

Голикова: выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 млн россиян

Народные новости 06:51
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня вчера в 07:37
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Общество

Московская биржа приостановила торги в фондовой секции

Московская биржа приостановила торги в фондовой секции, говорится в сообщении торговой площадки.
РБК 05:20
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Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
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Экономика

Назван самый обедневший человек в мире

Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки.
РИА Новости вчера в 11:19
69
Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
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Общество

Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера

Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
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