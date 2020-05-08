Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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с чего всё началось

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист вычислил, каким будет курс рубля в июне

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Рубль может вернуться к докризисным показателям в июне

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Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне — эксперт

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Аналитик предрек приближение рубля к докризисным показателям

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Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям

Lenta.ru00:09

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии

Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

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Коронавирусом можно заразиться через волосы, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн "Пятому каналу".
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Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

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Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
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Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

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Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
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Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия вчера в 14:44
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Общество

В Ярославской области введут обязательный масочный режим

Ранее администрация Рыбинска просила соблюдать горожан масочный режим при посещении общественных мест, магазинов, аптек, в поездках на общественном транспорте.
Яркуб 02:24
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
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Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
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Анонсированы первые игры для Xbox Series X

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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Общество

Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
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Армия и оружие

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Около 20 российских военных вернутся 8 мая из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 02:18
Политика

Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от России

17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

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Энтомолог рассказала об основных правилах защиты от клещей.
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В России после карантина могут вырасти цены на товары и услуги

После окончания карантина, связанного с коронавирусом, в России предлагается рост цен на товары и услуги.
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Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
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Сиссе хочет вернуться в футбол, чтобы забить 100-й гол

Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить 100 голов. Если клуб примет меня, я могу забить их через 2 или 3 месяца.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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Общество

Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске

Говорит Москва вчера в 10:26
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Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

Дни24 01:03
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Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.
Planet Today 06 мая в 17:08
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В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

РИА Новости вчера в 16:15
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