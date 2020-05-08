Энергетика
Российская газетаРубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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с чего всё началось
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество
Врач рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы
Коронавирусом можно заразиться через волосы, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн "Пятому каналу".
Газета.Ru 02:17
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru 06 мая в 14:32
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия вчера в 14:44
Общество
В Ярославской области введут обязательный масочный режим
Ранее администрация Рыбинска просила соблюдать горожан масочный режим при посещении общественных мест, магазинов, аптек, в поездках на общественном транспорте.
Яркуб 02:24
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru вчера в 13:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
Армия и оружие
Российские военные начали покидать Италию
Около 20 российских военных вернутся 8 мая из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 02:18
Политика
Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от России
17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском вчера в 15:31
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Названы основные способы защиты от клещей
Энтомолог рассказала об основных правилах защиты от клещей.
RT на русском 00:00
Экономика
В России после карантина могут вырасти цены на товары и услуги
После окончания карантина, связанного с коронавирусом, в России предлагается рост цен на товары и услуги.
Актуальные Новости вчера в 02:07
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Футбол
Сиссе хочет вернуться в футбол, чтобы забить 100-й гол
Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить 100 голов. Если клуб примет меня, я могу забить их через 2 или 3 месяца.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Космос
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника
В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.
Planet Today 06 мая в 17:08
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15