Энергетика
Газета.RuРубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
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с чего всё началось
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.Российская газета07 мая в 23:00
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Комментарии
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Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС
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Обнаружено влияние каннабиса на заражение коронавирусом
Ученые исходили из того, что этот каннабиоид оказывает воздействие на экспрессию генов и может, вероятно, влиять на уровень белка ACE2 и фермента TMPRSS2; которые коронавирус использует для проникновения в клетки организма.
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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
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Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире
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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ с Днем Победы и успешным завершением учебы.
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