Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

с чего всё началось

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

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