Энергетика
Газета.RuРубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
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с чего всё началось
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ 03:43
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
Общество
Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Хоккей
Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт 09:03
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM 11:57
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Футбол
Федун пробудет в больнице около недели
Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.
Спорт-Экспресс 15:00
Космос
Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра
Европейские и американские ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру. Астрономы описали открытие в журнале Astronomy & Astophysics.
НТВ 06 мая в 12:43
Здоровье
В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
RT на русском 13:40
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Общество
Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ
Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
ТАСС 14:37
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Происшествия
Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве
Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 23:09
Политика
Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости 16:59
Общество
В Минске запретили «Бессмертный полк»
Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.
News.ru 07:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
Общество
Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков
Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45