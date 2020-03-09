Экономика
РИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
Политика
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Отмена сделки и дальнейшего сотрудничества приведет к тому, что Россия потеряет от 100 до 150 миллионов долларов в день.
Экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
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Из-за коронавируса на ноябрь перенесли премьеру фильма о Джеймсе Бонде
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса.
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Опубликовано видео маневров Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Видео с учений самолетов ВКС РФ в небе над Северным Ледовитым океаном появилось в сети.
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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О продлении срока ареста до 9 мая 2020 года сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на информацию, полученную в региональном СУ СК РФ.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому
Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
При нарушении режима самоизоляции пациенту могут выписать штраф или привлечь к уголовной ответственности, отметили в департаменте.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
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Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.